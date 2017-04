Daniela Katzenberger: Witziges Ostershopping-Bild mit Sophia

Sophia hält Mama Daniela ordentlich auf Trab (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Daniela Katzenberger verbringt die Osterfeiertage mit ihrem niedlichen Töchterchen Sophia auf der sonnigen Insel Mallorca. Und dazu gehört natürlich auch eine ausgiebige Shopping-Tour. Dabei erwies sich die kleine Sophia als schon fast genauso shopping-begeistert wie ihre berühmte Mama.

Daniela Katzenberger (30) lässt ihre Fans auf ihrem Facebook-Account immer gerne an ihrem Leben mit ihrem liebevollen Ehemann Lucas Cordalis (49) und ihrer super süßen Tochter Sophia (1) teilhaben. Zurzeit lässt die Familie Katzenberger es sich auf Mallorca so richtig gut gehen und feiert Ostern im sonnigen Süden.

Am Ostersonntag machten Daniela und ihre kleine Sophia eine Shopping-Tour, bei der dieses süße Bild entstand. Die hübsche Kultblondine steht in einem Souvenirgeschäft und hat bereits beide Hände voll mit süßen rosafarbenen Hüten und einem niedlichen Stofftier, während Töchterchen Sophia neben ihr die Regale durchschaut und anscheinend noch lange nicht genug tolle Accessoires ausgesucht hat.

Die kleine Sophia scheint richtig nach ihrer sympathischen Mama zu kommen. Schon in ihrem zarten Alter kann sie vom Shoppen und von der Farbe Rosa nicht genug bekommen. Daniela nimmt den witzigen Kaufrausch ihres süßen Nachwuchses gelassen und schreibt in den Kommentaren: „...und irgendwie hängt man dann doch immer in diesen Touri-Läden fest.“