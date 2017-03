Daniela Katzenberger: Viel Lob für dieses Bild

Daniela Katzenberger erntete viel Lob für dieses Badezimmer-Selfie (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Daniela Katzenberger postete heute früh ein herrlich-ehrliches Bild aus dem Badezimmer im Hause Katzenberger-Cordalis und zeigte damit einigen Mamas und Papas: Auch die Katze steigt nicht wie ein Model aus dem Bett.

Verstrubbelte Haare, tiefe Augenringe, ein müder Blick - und ein zufriedenes Kind: Mit diesem Facebook-Post zeigen Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) ein mal mehr, was es heißt, Eltern eines Kleinkindes zu sein.

Daniela Katzenberger: „Keine Ahnung, wer die sind“

Die kleine Sophia (1) hat ihre Eltern letzte Nacht wohl nicht viel schlafen lassen, das lässt dieses Struwwelpeter-Foto zumindest vermuten. Es zeigt ganz offen, dass auch zwei TV-Stars morgens nicht perfekt gestylt aus dem Bett steigen. „Keine Ahnung, wer die sind“, schrieb Daniela scherzend zu dem Badezimmer-Schnappschuss, „Aber wir putzen ihnen trotzdem mal die Zähne!“

Sie erntet Lob von ihren Fans

So viel Normalität und vor allem Ehrlichkeit begeistert Danielas Fans wieder einmal: „Ihr seid ja richtig normale Menschen! Danke für das Foto. Das ist sehr ermutigend“, schreibt ein Fan. Ein anderer meint: „Endlich mal jemand, der zeigt, wie es wirklich ist und dass kein Mensch morgens wie ein Model aus dem Bett steigt. Das zeigt, dass niemand perfekt ist und das ist auch gut so.“

Was den Fans an Daniela gefällt, ist nun mal ihre direkte Art und ihre Bodenständigkeit. Auch dafür wurde die Katze mal wieder gelobt: „Im Gegensatz zu vielen anderen ist sie trotz ihrer Bekanntheit ganz normal und am Boden geblieben. Es gibt kaum jemanden, der sich so zeigen würde. Weiter so, hübsche Katze!“