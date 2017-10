Daniela Katzenberger: Termin für neue Sendung bekanntgegeben

Daniela Katzenberger (© Daniela Katzenberger / Instagram)

Im Sommer wurde bereits bekannt, dass Daniela Katzenberger eine neue Show bei RTL II bekommt. Neben einem neuen Namen ist jetzt auch der Starttermin veröffentlicht worden.

Im Sommer wurde die neue Daniela-Katzenberger-Sendung auf RTL II noch als „Fashion in the Box“ bekanntgegeben. Jetzt hat der Name, genau wie die Kandidatinnen in der Show, anscheinend ein Umstyling bekommen. „3 Boxen, dein Style“ heißt das neue Fashion-Format laut „DWDL“ nun.

Neue Mode-Sendung mit Daniela Katzenberger

Und auch der erste Sendetermin wurde veröffentlicht: Am 20. November soll die erste Folge von „3 Boxen, dein Style – Mit Daniela Katzenberger“ über die Bildschirme flimmern. Wie „DWDL“ berichtet, soll die Sendung aus insgesamt 20 Folgen bestehen und von Montag bis Freitag ab 16.00 Uhr auf RTL II zu sehen sein.

In der Show werden Frauen umgestylt, die sich einen neuen Look wünschen. Drei Fashion-Experten stellen dementsprechend Outfits zusammen, zwischen denen sich die Kandidatinnen mithilfe von Freunden und Familie entscheiden müssen. Daniela Katzenberger (31) wird allerdings nicht selbst vor Ort sein, sondern das ganze Makeover aus dem Off kommentieren - ähnlich wie Guido Maria Kretschmer bei „Shopping Queen“.