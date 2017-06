Daniela Katzenberger: Streit mit Mama Iris? Das sagt die Katze

Daniela Katzenberger und Iris Klein (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Hängt der Haussegen bei Daniela Katzenberger und ihrer Mutter Iris Klein etwa schief? Die beiden sollen in letzter Zeit kaum Kontakt zueinander gehabt haben. Jetzt spricht die Katze Klartext.

Was ist los bei Daniela Katzenberger (30) und ihrer Mutter Iris Klein (50)? Seit Wochen kursieren die Gerüchte, die beiden hätte seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr zueinander. Doch was ist dran an den Behauptungen? In einem Facebook-Live-Video wurde Daniela Katzenberger auf den angeblichen Familienstreit angesprochen. Die Frage war ihr dabei sichtlich unangenehm, dennoch antwortete sich kurz und knapp:

„Ich möchte nicht so viel darüber erzählen, weil es sehr privat ist. Aber manchmal gibt es Menschen, die müssen akzeptieren, dass man seine eigene Familie hat. Dass man da halt nicht 24 Stunden am Tag Händchen halten kann, muss man halt auch mal akzeptieren“, so die Frau von Lucas Cordalis (49) bevor sie schnell das Thema wechselte.