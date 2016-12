Daniela Katzenberger: So waren die Quoten ihrer Weihnachts-Show

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Weihnachtsfieber (© RTL II)

Daniela Katzenberger lässt sich bei den Vorbereitungen für Weihnachten von einem Kamera-Team begleiten und auch Heiligabend wird sie live im TV zelebrieren. Wie die Quoten der letzten Folge waren, erfahrt ihr hier.

Mit ihrer Live-Hochzeit im TV konnten sich Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) in diesem Sommer gigantische Quoten sichern. Nun wollen die beiden auch Weihnachten live im Fernsehen feiern. Bis dahin wird die Doku-Serie „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber“, in der Daniela und Lucas alle wichtigen Vorkehrungen für das Weihnachtsfest treffen, ausgestrahlt. Doch die letzte Folge schwächelte leider, was die Quoten betrifft! Wie „DWDL“ berichtet, schalteten am gestrigen Montag 910.000 Zuschauer ein. Dadurch erzielte die Show nur rund 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Für Daniela Katzenberger sind diese Quoten nach dem Erfolg der Hochzeits-Show wohl sicherlich ein kleiner Rückschlag.