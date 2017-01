Daniela Katzenberger: So viel wiegt sie wirklich

Daniela Katzenberger (© Future Image / imago)

Die „Katze“ ist im Abnehm-Fieber und sagt den überflüssigen Pfunden den Kampf an. Der Reality-Star beweist mit seinem letzten Post allen, dass die ungeschönte Wahrheit nicht immer weh tut. Wie viel Daniela mittlerweile wiegt, erfahrt ihr hier.

Daniela Katzenberger (30) ist bekannt für ihre offene und aufrichtige Art. Seit Anfang des Jahres versorgt sie ihre Fans sogar mit gnadenlos ehrlichen Posts zu ihrem Gewicht, denn sie startete mit einem neuen Diätprogramm. Jetzt postete sie ein Bild von ihrer Waage auf Facebook und textete stolz: „Heute mal gewogen. Ergebnis: 2,4 Kilo in 15 Tagen!“ Nicht nur Daniela ist glücklich, auch ihr Fans finden den Post und die Ehrlichkeit der „Katze“ super: „Du bist so cool! Dir ist es ganz egal, dass die ganze Welt Dein Gewicht kennt. Finde ich super! Viel Erfolg weiterhin beim Abnehmen!“

So ein Ergebnis kann sich auch durchaus sehen lassen! Trotzdem ist Danielas liebster Tag in der Woche der Sonntag – denn das ist ihr Cheatday (deutsch: Fresstag). Die „Bodychange“-Diät geht noch zirka acht Wochen, in denen Daniela bei der Disziplin sicher ihr Traumgewicht erreichen wird.

Wenn ihr mit dem gleichen Programm wie Daniela abspecken wollt, schaut mal hier vorbei.