Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Heute feiern sie ihren ersten Hochzeitstag

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind ein echtes Traumpaar. Vor genau einem Jahr gaben sich die beiden Turteltäubchen das Jawort und schworen sich ewige Treue. Heute feiern sie deswegen ihren allerersten Hochzeitstag. Aus diesem Anlass postete Lucas auf seinem Facebook-Account ein rührendes Liebesgeständnis an seine Traumfrau Daniela.

Am 4. Juni 2016 traten Daniela Katzenberger (30) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (49) vor den Traualtar und steckten sich gegenseitig die Ringe an. Fans der Kultblondine können sich sicherlich noch ganz genau an das traumhafte Hochzeitskleid von Daniela und die romantische Hochzeitszeremonie erinnern. Doch natürlich war dieser Tag nicht nur für die Fans der sympathischen 30–Jährigen rührend und bewegend, sondern auch für das Hochzeitspaar selbst.

Mittlerweile ist seit diesem schönsten Tag im Leben der beiden ein Jahr vergangen und Lucas und Daniela feiern nun ihren ersten Hochzeitstag. Daniela kann es gar nicht fassen, dass die tolle Heirat schon ein ganzes Jahr her sein soll. Sie ließ ihre Fans auf Instagram an ihrem Glück teilhaben und postete neben einem Bild vom edlen Ehering: „Wahnsinn...Schon 1 Jahr her. Heute feiern mein Schatz und ich unseren 1. Hochzeitstag.“

Töchterchen Sophia ist ihr ganzer Stolz

Lucas dagegen wünschte seiner geliebten Daniela auf seinem Facebook-Account alles Gute zum Hochzeitstag. Neben einem süßen Kuss-Bild von der Hochzeit schrieb Lucas diese süßen und verliebten Zeilen, die Daniela sicher die ein oder andere Freundenträne entlockten: „Alles Gute zum ersten Hochzeitstag, Schatz! Die ganze Welt ist nur halb so groß wie das Glück eines liebenden Paares.“

Scheint so, als sei die Liebe zwischen der 30-jährigen Daniela und ihrem 19 Jahre älteren Mann tatsächlich immer noch so groß wie am Anfang. Die beiden lernten sich zu Beginn des Jahres 2014 kennen und lieben und wussten schon bald, dass sie zueinander gehören. Bevor im Sommer 2016 die Heirat folgte, krönten die TV-Blondine und ihr Mann ihre Liebe bereits im Sommer 2015 mit der Geburt ihrer süßen Sophia (1). Die kleine Prinzessin ist somit mittlerweile bald zwei Jahre alt und hält ihre Eltern ganz schön auf Trab. Gleichzeitig ist sie aber auch der ganze Stolz von Daniela und Lucas und macht aus ihnen eine richtige kleine Familie.