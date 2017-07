Daniela Katzenberger: Klare Botschaft an alle Kritiker

Daniela Katzenberger (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Daniela Katzenberger hat eine unglaublich große Fangemeinde. Doch unter einer großen Zahl an Fans ist immer auch der eine oder andere Hater dabei, der immer und überall Kritik laut werden lässt. Die Kultblondine beweist nun mit einem selbstbewussten Instagram-Post, dass sie negative Kommentare völlig kalt lassen.

Daniela Katzenberger (30) steht zu ihrem Körper und lässt sich von Hatern nicht mehr beeindrucken. Das bewies die schöne Blondine nun mit einem Bild auf ihrem Instagram-Account. Das schöne Foto zeigt die TV-Blondine und Mama der süßen Sophia (1) am Strand von Abu Dhabi. Im Kommentar verrät Daniela, dass das Bild mittlerweile schon sechs Jahre alt ist und dass es auch schon damals Leute gab, die etwas an ihrem Körper auszusetzen hatten. Daniela schreibt: „Schon damals haben viele gesagt, ich wäre zu fett und müsste mehr Sport machen. Wie ihr seht, kann man es sowieso nie jemandem recht machen, von daher: Sch**** drauf! Hauptsache ihr fühlt euch wohl in eurer Haut.“

Daniela Katzenberger wehrt sich gegen ihre Kritiker

Daniela vermittelt mit diesem Foto und Kommentar eine wirklich tolle Botschaft. Die 30–Jährige hat über die Jahre erkannt, dass es immer Menschen geben wird, die etwas an ihr auszusetzen haben werden und dass sie sich so unverschämte Kritik nicht gefallen lassen muss. Schließlich ist es immer noch ihr Körper und der muss deswegen auch nur ihr gefallen. Fans sind begeistert von so viel Selbstbewusstsein und meinen in den Kommentaren: „Bleib so wie du bist! Ich kenne keine andere bekannte Person, die so authentisch ist wie du.“

Und mal ganz abgesehen davon, dass Daniela völlig recht hat mit ihrer Einstellung, sieht sie auch richtig gut aus – sowohl vor sechs Jahren als auch heute. Das finden auch ihre wahren Fans und schreiben zum Beispiel: „Du bist ne absolut Hübsche!“ oder „Schöne weibliche Figur! Nichts da zu dick!“