Daniela Katzenberger in der Kritik: So verteidigt sie ihre Live-Weihnachtssendung

Daniela und Lucas werden Heiligabend live mit ihren Fans feiern (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben sich für ihre Fans etwas ganz Besonderes einfallen lassen: sie werden Weihnachten live im TV zelebrieren. Doch Danielas Anhänger sind davon alles andere als begeistert! Die Katze steht jedoch zu ihrer Entscheidung und verteidigt die Show.

Was Daniela Katzenberger (30) anfasst, wird zu Gold – zumindest war das bisher immer so. Nachdem die Live-Hochzeit von Daniela und Lucas Cordalis (49) im Sommer zahlreiche Zuschauer vor die TV-Bildschirme locken konnte, werden Daniela und Lucas nun auch Heiligabend live im TV feiern. Bis zum großen Tag wurde vorab bereits wöchentlich ihre Show „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber“ ausgestrahlt, bei der Fans Einblicke in die Vorbereitungen für Weihnachten erhielten. Doch die Weihnachts-Show kam bei den Fans eher mäßig an, wie die Einschaltquoten beweisen. Am vergangenen Montag schalteten circa 910.000 Zuschauer ein. Dies entspricht einem mageren Marktanteil von 4,5 Prozent in der Zielgruppe.

Auch auf Facebook musste sich die Blondine mit scharfer Kritik auseinandersetzen, doch davon lässt sich Daniela nicht kleinkriegen. So machte sie klar: „Jeder darf Weihnachten feiern, wie er möchte und fast jeder besitzt eine Fernbedienung und muss es nicht gucken!“ Damit hat Daniela absolut Recht! Ob ihre Live-Show bei den Fans dennoch gut ankommt oder sich die Zuschauer doch dagegen entscheiden, wird sich heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL II zeigen.