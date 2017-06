Daniela Katzenberger: Große Überraschung zum Hochzeitstag

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis zeigen sich super verliebt (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Am 4. Juni 2016 heirateten Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Nun haben die beiden Turteltauben ihren ersten Hochzeitstag hinter sich. In einem Interview meinte Lucas gegenüber RTL II, er habe an diesem speziellen Tag eine riesige Überraschung für seine Liebste. Was sich Lucas da wohl einfallen lassen hat?

Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) sind nun schon seit einem ganzen Jahr ein Ehepaar. Am Sonntag, den 4. Juni 2017, feierten die hübsche Blondine und ihr Ehemann ihren allerersten Hochzeitstag. Am 5. Juni strahlt RTL II aus diesem Anlass außerdem ein Katzenberger-Special mit den schönsten Momenten der Hochzeit im TV aus.

Auf den sozialen Netzwerken gratulierten sich Lucas und Daniela richtig süß zum ersten Hochzeitstag. Vor allem Lucas hatte eine besonders liebevolle Botschaft an seine absolute Traumfrau. In einem RTL II-Interview erzählte Lucas allerdings einmal, dass er für den ersten Hochzeitstag eine ganz besondere Überraschung vorbereiten würde.

Hat Lucas seine Daniela überrascht?

Die stolze Mama von Töchterchen Sophia (1) dagegen wusste auf die Frage, was sie an ihrem ersten Hochzeitstag vor hätten, keine rechte Antwort. Als mögliche Ideen nannte die 30-Jährige Essen gehen oder einen kurzen Wellness-Trip. Lucas andererseits beharrte auf seiner Andeutung, er habe etwas ganz besonderes vor.

Mehr wollte der sympathische Lucas dann aber nicht verraten, was Daniela lachend zu der Annahme kommen ließ, er habe überhaupt nichts geplant und wolle nur toll wirken. Was die beiden nun wirklich an ihrem ersten Hochzeitstag gemacht haben, ist noch unklar. Die hübsche Blondine postete lediglich ein süßes Foto aus dem Garten. Falls Lucas aber seine Pläne von einer großen Überraschung wirklich wahrgemacht hat, werden es Danielas Fans sicherlich bald erfahren.