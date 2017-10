Daniela Katzenberger: „Glaubt nicht alles, was ihr irgendwo lest“

Daniela Katzenberger bei der Aufzeichnung einer RTL-Show (© Getty Images)

Als TV-Star ist Daniela Katzenberger ständig in den Medien. Dabei bleiben falsche Nachrichten und Gerüchte über sie leider nicht aus. In einem Interview mit Sven Lilienström, dem Gründer der Initiative „Gesichter der Demokratie“, äußert sich die 31-Jährige nun zum Thema Fake News.

„Glaubt nicht alles, was ihr irgendwo lest. Versichert euch, dass es auch seriös ist.“ So will Daniela Katzenberger (31) im Interview mit der Initiative „Gesichter der Demokratie“ ihre Fans auf all die Gerüchte und Fake News aufmerksam machen, die über sie geschrieben werden. Sie selber lache über die ganzen falschen Nachrichten, warnt aber vor den besonders negativen Schlagzeilen: „Gefährlich sind Fake News, wenn sie Leute so manipulieren, dass sie Hass schüren oder dazu beitragen bestimmte Personen abzulehnen“.

Besonders wenn es gegen ihre Familie geht, kennt die Kult-Blondine kein Erbarmen: „Da wird so viel Unsinn geschrieben, das sollte man nicht zu ernst nehmen. Aber wenn jemand wirklich beleidigend wird und sich gegen meine Familie richtet, dann blockiere ich diese Person“. Sie fände es schrecklich, dass manche Menschen öffentlich Hass verbreiten und andere beschimpfen.

Daniela Katzenberger: großen Respekt vor Angela Merkel

Ganz ungewohnt für die Katze: sie spricht auch über ihre politischen Meinungen. Sie sei nicht sehr stark politisch engagiert, aber auch sie habe ihren Respekt für Angela Merkel nie geheim gehalten. „Ich schätze starke Frauen“, so Daniela Katzenbergers Statement.

So offen sich die 31-Jährige in Interviews und im Fernsehen auch gibt, gäbe es schon noch das ein oder andere Geheimnis im Hause Katzenberger, verrät sie. Und so soll es, wenn es nach dem TV-Star geht, auch bleiben.