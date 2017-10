Daniela Katzenberger: Das lief bei ihrer eigenen Hochzeit schief

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger in Rom (© RTL II / Facebook)

Ein Jahr ist es schon her, seit sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis das Jawort gegeben haben. Im Rahmen von Danielas neuer Sendung „Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis“ gesteht die Katze, dass bei ihrer Hochzeit nicht alles glatt lief.

Am 4. Juli 2016 haben Daniela Katzenberger (31) und ihr Traummann Lucas Cordalis (50) vor einem Millionen-Publikum im Fernsehen geheiratet. Jetzt begleitet die Katze andere Pärchen auf ihrem Weg ins Liebesglück und bewertet die Hochzeiten williger Kandidaten. Auch diese Woche wird es bei „Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis“ wieder romantisch, doch es geht auch einiges schief. Das erinnert Daniela daran, dass auch ihre Hochzeit nicht ohne Stolpersteine verlief.

Daniela hat Erfahrungen mit Hochzeitsstress

Die erste Katastrophe an ihrem großen Tag war das Wetter. Denn bis kurz vor der Trauung goss es in Strömen und es braute sich ein Gewitter zusammen. „Ich habe mich schon klitschnass am Altar stehen sehen“, erklärt Daniela. Glücklicherweise verzog sich das Unwetter jedoch rechtzeitig. Dann wollte sich Töchterchen Sophia nicht benehmen. Die Kleine vermisste Mama und Papa und zerriss die Blumendekoration.

Außerdem hat Daniela den wohl größten Alptraum einer jeden Braut erlebt. Ihr Brautkleid passte ihr nicht mehr. „Meine Ernährungsumstellung war so erfolgreich, dass das Kleid kurz vor dem Jawort nochmal enger gemacht werden musste“, erzählt die Kult-Blondine. Wenn sie in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt hat, kann sie bestimmt auch die Schnäppchen-Paare in ihrer TV-Show unterstützen.

Schlamassel bei „Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis“

Daniela Katzenberger und ihr Co-Moderator Eric Schroth (27) können es kaum fassen: In der zweiten Folge der Doku-Soap läuft bei fast allen Hochzeiten etwas falsch, einmal fehlen sogar die Trauringe. Trotzdem stehen wieder die großen Gefühle im Mittelpunkt und die Frage, wer die Flitterwochen auf Mauritius gewinnt.

„Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis“ könnt ihr donnerstags um 20.15 Uhr auf RTL II sehen.