Daniela Katzenberger bekommt Fashion-Show bei RTL II

Daniela Katzenberger (© Daniela Katzenberger / Facebook)

Alle Katzenberger-Fans aufgepasst: Daniela bekommt ihr eigene Fashion-Show auf RTL II. Hier verhilft die Katze Frauen mit wertvollen Modetipps und einem komplettem Umstyling zu einem neuen Look. Alle Infos bekommt ihr hier.

Daniela Katzenberger (30) bekommt eine neue Show! Nach „Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Babyglück“ und „Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Hochzeitsfieber“ kommt nun „Fashion in the Box“. Die neue Serie der Katze wird auf RTL II zu sehen sein und dreht sich ganz um das Thema Mode.

Bei „Fashion in the Box“ schaut Daniela Katzenberger in den Kleiderschrank von Frauen, die sich einen frischen Look wünschen. Zusammen mit drei Experten sucht Daniela für die Kandidatinnen drei neue Outfits heraus, von denen die Teilnehmerinnen eines für ihr Makeover auswählen dürfen. Danach erfolgt das große Umstyling. Anschließend präsentieren sich die schick zurecht gemachten Kandidatinnen vor ihren Freundinnen. Kommentiert wird das Ganze von Daniela Katzenberger.

Einen offiziellen Ausstrahlungstermin gibt es zwar noch nicht, aber laut „DWDL“ soll die neue Serie der Katze schon im kommenden Herbst starten.