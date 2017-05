Daniel Radcliffe: Freundin, Instagram, Größe – Der „Harry Potter“-Star im Faktencheck

Daniel Radcliffe (© Getty Images)

Daniel Radcliffe verbindet man immer mit seiner Rolle, die ihn zum Star gemacht hat: „Harry Potter“. Doch der Schauspieler ist auch nach der Filmreihe noch im Filmgeschäft tätig und hat einige Projekte vor sich. Sein Privatleben will der Schauspieler jedoch so gut es geht schützen und zeigt sich nur selten mit seiner hübschen Freundin Erin Darke.

Mit nur elf Jahren wurde Daniel Radcliffe (27) über Nacht zum Superstar. Der Grund für seinen schnellen Ruhm war die Bücherverfilmung „Harry Potter“, in der er den Zauberlehrling spielt und sich am Ende gegen „Lord Voldemort“ behaupten muss. Seit dem Ende der Filmreihe wurde es um den Schauspieler jedoch nicht ruhig. Er drehte weiterhin spannende Filme – war 2016 sogar mit drei Produktionen im Kino – und steht auch immer wieder auf den Bühnen des Londoner West Ends und dem amerikanischen Broadway.

Während man beruflich einiges von Daniel Radcliffe zu sehen bekommt, sieht das privat anders aus. Der Schauspieler verzichtet bewusst auf soziale Netzwerke, wie Instagram und Twitter, da er sein Privatleben so geheim wie möglich halten will. Damit will er dieses nicht nur schützen, sondern findet an sich auch keinen Grund für sich selbst, einen Account auf einem dieser Netzwerke zu eröffnen.

Dadurch, dass er sein Privatleben schützt, weiß man auch nicht viel über seine Beziehung zu Schauspielkollegin Erin Darke (28), mit der Daniel Radcliffe seit 2013 zusammen ist. Die beiden lernten sich am Set von „Kill Your Darlings“ kennen und lieben und der 1,65 Meter große Schauspieler wusste schnell, dass er sich in seine hübsche Kollegin verlieben wird. Auch eine gemeinsame Zukunft kann er sich mit ihr vorstellen und vielleicht gibt es bald Verlobungs-News über den „Harry Potter“-Star zu verkünden.