Daniel Küblböck: Das ist sein neuer Künstlername

Daniel Küblböck heute (© Future Image / imago)

Daniel Küblböck ist heute kaum wiederzuerkennen. Doch seit seiner Teilnahme bei DSDS hat der Sänger nicht nur äußerlich einen Wandel durchgemacht. Seit kurzer Zeit trägt er nun auch einen neuen Künstlernamen.

Daniel Küblböck (31) hat nach seiner Teilnahme bei „Deutschland such den Superstar“ einen großen Wandel durchgemacht. Im Laufe der letzten Jahre hat er sich immer wieder in neuen Bereichen ausprobiert und auch hin und wieder seinen Künstlernamen geändert.

So auch jetzt. Während Daniel Küblböck momentan eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin macht und mit seinen Mitstudierenden regelmäßig auf der Bühne steht, musste nun auch ein neuer Name her. Seit kurzem lautet der Künstlername des ehemaligen DSDS-Teilnehmers Daniel Kaiser-Küblböck, wie man auch auf Facebook sehen kann. Man kann also gespannt sein, was man nach der Namensänderung noch alles von Daniel in Zukunft hören wird.