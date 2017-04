Daniel Hartwich: Instagram, Gewicht, Karriere - Der „Let's Dance“-Moderator im Faktencheck

Vor über zehn Jahren begann Daniel Hartwich seine Karriere als Fernsehmoderator (© Getty Images)

Egal ob „Let's Dance“, Dschungelcamp oder „Das Supertalent“ - Daniel Hartwich hat schon einige RTL-Erfolgsformate moderiert. Neben seiner Karriere gibt's allerdings noch so einiges mehr über den witzigen TV-Liebling zu wissen – und wir verraten es euch.

Wenn einer im deutschen Fernsehen immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und weiß, wie man sein Publikum gekonnt durch eine Sendung führt, dann ist es Daniel Hartwich (38). Der sympathische TV- und Radiomoderator ist seit über zehn Jahren im Geschäft und kann bereits heute auf eine erfolgreiche Karriere mit verschiedensten Facetten zurückblicken.

Nach seinem Studium der Germanistik und Politikwissenschaft in Frankfurt verschlug es den gebürtigen Hessen zunächst zum Hörfunk, wo er unterschiedliche Formate moderierte. Danach ging es für den 38-Jährigen nach Stationen beim ZDF/KIKA und DMAX zum Kölner Sender RTL, der auch noch sein heutiger Arbeitgeber ist. Besondere Beliebtheit erlangte Daniel Hartwich durch die Moderation von Formaten wie „Let's Dance“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Das Supertalent“ an der Seite von Sylvie Meis (39), Sonja Zietlow (48) & Co.

Daniel Hartwich: Früher wog er 140 Kilo

Doch nicht immer machte der smarte Moderator so eine gute Figur neben seinen TV-Kolleginnen wie heute. Noch im Jahr 2010 hatte der „Let's Dance“-Host so einige Pfunde mehr vorzuweisen und brachte stolze 140 Kilo auf die Waage. Ähnlich wie viele andere Übergewichtige hatte Daniel Hartwich mit dem berühmt berüchtigten Jojo-Effekt zu kämpfen und konnte sein Gewicht langfristig nicht halten. Mit viel Sport und eiserner Disziplin schaffte es der Moderator dann aber doch, 55 Kilo zu verlieren und nicht wieder zuzunehmen, wie er dem „Express“ erzählte. Mit seinen 85 Kilo Körpergewicht fühlt sich der Moderator heute viel wohler in seiner Haut.

Kein Social Media für den Moderator

Wer nun nach alten Fotos des 38-Jährigen, auf denen er noch ein echter Pfundskerl war, im Netz suchen möchte, kann Instagram bei der Recherche getrost auslassen. Denn zum Bedauern seiner Fans hat Daniel Hartwich keinen Instagram-Account und auch auf Facebook wird man kein offizielles Profil des attraktiven TV-Lieblings finden. Wer sich also über den Moderator auf dem Laufenden halte möchte, muss fleißig die News verfolgen und am besten heute Abend bei „Let's Dance“ auf RTL einschalten.