Daniel Hartwich bekommt eine eigene neue Show

Vor über zehn Jahren begann Daniel Hartwich seine Karriere als Fernsehmoderator (© Getty Images)

Hartwich kommt zurück! Im Sommer moderiert Daniel Hartwich wieder eine Show auf RTL. Das neue Format nennt sich „Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank“ und Promis wie Pietro Lombardi sollen dabei sein.

Erst kürzlich wurde Daniel Hartwichs (38) Show „Meet the Parents“ aufgrund zu schlechter Quoten von RTL eingestellt. Den Sendeplatz füllen stattdessen „Die Versicherungsdetektive“.

RTL kündigte jetzt aber schon die nächste Show, moderiert von Publikumsliebling Hartwich, an: „Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank“, wie „DWDL“ berichtet. Es wird eine rundum interessante Wissensshow mit Promi-Teilnehmern wie Pietro Lombardi (24), Joachim Llambi (52) oder Ruth Moschner (41). Die Promis bilden dabei die Schüler, welche von Lehrern, bestehend aus einer Gruppe von zehn Kindern und einer Direktoren-Handpuppe, gespielt von Martin Reinl (41), in neun Fächern wie Mathe und Chemie geprüft werden. Langweilig wird die Show auch dank Aktionsspielen der Promis in den Schulpausen und interessanten Fakten rund um das Thema Schule nicht.

Zu sehen gibt es „Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank“ ab Freitag, den 23. Juni ab 20.15 Uhr auf RTL.