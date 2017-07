„Dance Dance Dance“ 2017: Die Kandidaten stehen fest

Die „Dance Dance Dance“-Teilnehmer 2017 (© MG RTL D / Marie Schmidt / RTL)

Auch dieses Jahr fegen wieder 14 Promis bei „Dance Dance Dance“ über das Parkett. Erfahrt hier, welche Promi-Paare bei der diesjährigen Staffel antreten.

14 Prominente steigen bei „Dance Dance Dance“ in die Fußstapfen von John Travolta (63), Michael Jackson (†50), Rihanna (29) und Co. Sie müssen als Paare in der Show ihre tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und die berühmtesten Musikvideos und Filmszenen aller Zeiten nachtanzen. Möglichst originaltreu versteht sich. Dieses Jahr neu: dank 3D-Technik tanzen die Promis wie im Original-Set.

Diese Prominenten sind bei der neuen „Dance Dance Dance“ Staffel mit dabei: Die Sängerinnen Sandy Mölling (35, „No Angels“) und Bahar Kizil (28, „Monrose“), die Kunstturner Marcel Nguyen (29) und Andreas Bretschneider (27), die Schauspieler Christine Neubauer (54) und Gedeon Burkard (47), Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) und Ehefrau Suzan Odonkor (30), die Schauspieler Mirja du Mont (41) und Jo Weil (39), die Models Marc Eggers (30) und Aminata Sanogo (22) und die beiden DSDS-Gewinner Luca Hänni (22) und Prince Damien (26). Moderiert wird die Sendung von Jan Köppen (34) und Nazan Eckes (41).

Ein neues Gesicht in der Jury

Neben Dj BoBo (49) und Choreograph Cale Kalay (30), nimmt dieses Jahr Moderatorin Ruth Moschner (41) am Jurypult Platz, sie ersetzt Sophia Thomalla (27). Wie bereits im letzten Jahr, liegt alle Macht in den Händen der Jury, denn sie bewerten die Leistungen der Stars, entscheiden wer weiterkommt und wer am Ende die Siegertrophäe mit nach Hause nehmen darf.

Die neue Staffel „Dance Dance Dance“ startet im September auf RTL.