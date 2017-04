„Daktari“-Star Erin Moran (†56): Todesursache bekanntgegeben

Erin Moran (© Getty Images)

Ihre Fans stehen wohl immer noch unter Schock, denn Schauspielerin Erin Moran verstarb im Alter von nur 56 Jahren ganz plötzlich und unerwartet. Nur wenige Tage nach ihrem Tod steht jetzt die Todesursache fest: Erin verstarb an Krebs.

Schauspielerin Erin Moran (†56), die vor allem durch ihre Rollen in „Daktari“ und „Happy Days“ bekannt wurde, verstarb am vergangenen Samstag ganz plötzlich in ihrem Haus in Indiana. Jetzt konnte durch eine vorläufige Obduktion die Todesursache festgestellt werden: Erin litt an Krebs im vierten Stadium! „Die Autopsie ergab, dass Erin Moran wahrscheinlich den Komplikationen einer Krebs-Erkrankung erlag“, das erzählte der zuständige Sheriff Rod Seelye gegenüber „Fox News“.

Obwohl man keinerlei Betäubungsmittel in Erins Haus gefunden habe, wolle man noch auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung warten, bevor diese Möglichkeit ausgeschlossen werden kann. Wir wünschen Erins Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit!