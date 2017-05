Cyndi Lauper: Was wurde aus dem „Girls Just Want to Have Fun"-Star?

Cyndi Lauper wird mit einem Stern geehrt (© APress / imago)

Cyndi Lauper zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Mit ihren unvergesslichen Hits begeistert sie immer noch Millionen von Fans. Auch heute ist sie nicht aus dem Musik-Business wegzudenken.

Es gibt kaum jemanden, der den Song „Girls Just Wanna Have Fun“ nicht kennt. Sängerin Cyndi Lauper (63) hat damit im Jahr 1983 einen Mega-Hit gelandet, welcher heute noch auf zahlreichen Partys gegenwärtig ist. Durch Hits wie „Time after Time" (1983) oder „True Colors" (1986) wurde Cyndi zur Ikone der achtziger Jahre. Die New Yorkerin veröffentlichte bisher 16 Studioalben und gewann dafür auch unzählige Preise. 15 Mal wurde sie für den Grammy nominiert, zweimal durfte sie den Preis mit nach Hause nehmen.

Cyndi Lauper versuchte sich auch als Schauspielerin. In der Neunziger-Jahre-Serie „Verrückt nach dir" hatte sie einige Gastauftritte und wurde dafür zweimal mit dem Emmy ausgezeichnet. Es folgten viele weitere Gastauftritte in Serien wie „The Rock" oder „Gossip Girl". Auch in der Serie „Bones" spielte sie in vier Episoden mit. Der Broadway hat es Cyndi Lauper ebenfalls angetan. 2013 komponierte sie das Musical „Kinky Boots“ und gewann dafür einen begehrten Tony Award.

Lauper veröffentlichte neues Album

Nachdem Lauper seit 2010 kein neues Album mehr veröffentlicht hatte, erschien im Mai 2016 ihre neue Platte „Detour“. Mit dem Album erfüllte sich die Sängerin einen Kindheitstraum, wie sie im Interview mit „MusicRow" verriet. Sie interpretiert darauf Country-Songs aus den Vierzigern und Fünfzigern, der „Soundtrack ihrer Kindheit", wie sie erklärt. Die letzten Monate tourte die Sängerin durch die USA, Australien und Neuseeland.

Stern auf dem Walk of Fame

Auf dem Walk of Fame in Los Angeles wurde sie mit einem Stern geehrt. Dabei fällt eines sofort ins Auge: Die 63-jährige Sängerin bleibt ihrem Stil treu. Mit rosanen Haaren und auffälligem Outfit schaut sie selbstbewusst in die Kamera.

Und auch privat läuft es bei der flippigen Sängerin super. Mit ihrem Ehemann, Schauspieler David Thornton (63), ist sie seit 1991 verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, Declyn Wallace Thornten Lauper (19).