„Curvy Supermodel“: Das ist die neue Jury

Das neue Team von „Curvy Supermodel“: Carlo Castro, Jana Ina Zarella, Angelina Kirsch und Peyman Amin (© RTL II)

„Curvy Supermodel“ startet in die zweite Staffel und jetzt wurde bekannt, wer neben Plus-Size-Model Angelina Kirsch in der Jury das Können der kurvigen Mannequins beurteilen wird.

Diesen Sommer ist es wieder soweit: Plus-Size-Model Angelina Kirsch (28) begibt sich in der Castingshow „Curvy Supermodel“ auf die Suche nach den schönsten Frauen mit üppigen Rundungen. Unterstützt wird die Blondine in der zweiten Staffel des Formats allerdings von anderen Jury-Kollegen als letztes Jahr: Dieses Jahr beurteilen Model Jana Ina Zarrella (40), Ex-GNTM-Juror Peyman Amin (46) und New Yorker Choreograf sowie Tänzer Carlo Castro zusammen mit dem kurvigen Model das Talent der Kandidatinnen. In der ersten Staffel nahmen diese Plätze noch Modeschöpfer Harald Glööckler (51), „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (36) und Modelagent Ted Lindow (57) ein.

Wir sind gespannt, wer in der neuen Staffel in die Fußstapfen der Vorjahres-Gewinnerin Céline Denefleh (24) treten wird und damit unter anderem einen Vertrag bei Peyman Amins Modelagentur PARS Management ergattern kann.