„Criminal Minds“-Star Shemar Moore: Neue Rolle im „S.W.A.T.“-Pilot

Shemar Moore bekommt seine eigene Serie (© Getty Images)

Alle Shemar-Moore-Fans können sich freuen: Der ehemalige „Criminal Minds“-Star bekommt auf CBS seine eigene Serie - und arbeitet wieder bei der Polizei. Allerdings nicht in der Verhaltensanalyse-Abteilung, sondern beim „S.W.A.T.“-Team.

Elf Staffeln war Shemar Moore (46) als „Special Agent Derek Morgan“ bei „Criminal Minds“ zu sehen und sein Ausstieg im vergangenen Frühjahr war für viele Fans ein Schock – immerhin war Shemar ein Serienliebling und DER „Criminal Minds“-Hottie schlechthin. Jetzt kommt er aber zum Sender CBS zurück – und das mit seiner eigenen Serie. Stolz verkündete der Schauspieler auf Instagram: „Immer an sich selbst zu glauben, ist nicht einfach, aber es lohnt sich! Gib Dich niemals auf!“

Shemar Moore spielt die Hauptrolle in „S.W.A.T.“

Mit „S.W.A.T.“ bekommt Shemar Moore seine ganz eigene CBS-Serie, das berichtet „Deadline“. Ganz im Fokus steht das „Special Weapons and Tactics“-Team der Polizei in Los Angeles, das von Shemar Moore alias Leutnant „Daniel ‚Hondo‘ Harrelson“ geleitet wird. „Hondo“ ist in L.A. aufgewachsen und hin- und hergerissen zwischen seiner Loyalität zur Straße und der Verantwortung, die er übernehmen soll, als ihm die Leitung des „S.W.A.T.“-Teams angeboten wird. Dieses Team ist beauftragt, die schlimmsten Verbrechen in Los Angeles zu lösen. „Hondo“ ist immer ruhig, dennoch ständig einsatzbereit und hat die Fähigkeiten, eine solche Einheit zu leiten.

„S.W.A.T.“ beruht auf einem Action-Thriller

Im US-amerikanischen Aciton-Thriller „S.W.A.T. - die Spezialeinheit“ von Regisseur Clark Johnson (62) aus dem Jahr 2003, auf dem Shemars neue Serie beruht, spielte Hollywood-Star Samuel L. Jackson (68) die Rolle des „Daniel ‚Hondo‘ Harrelson“. Das Drehbuch zur neuen Serie wird von Aaron Rahsaan Thomas entwickelt und Shemar wird auch als Produzent mitarbeiten. Zunächst wird nur eine Pilot-Folge gedreht, doch bei dieser Hauptrollenbesetzung würde es uns doch stark wundern, wenn die Serie nicht umgesetzt würde.