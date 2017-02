„Criminal Minds“-Star Kirsten Vangsness: So sieht „Penelope“ im echten Leben aus

Kirsten Vangsness bei der „Race to Erase MS“-Gala (© Getty Images)

Kirsten Vangsness ist seit Tag eins als „Penelope Garcia“ bei „Criminal Minds“ dabei. Ihre Rolle ist sehr exzentrisch und kleidet sich auch so, privat trägt die Schauspielerin aber auch gerne mal klassisch-schicke Outfits.

Sie ist schon seit der ersten Staffel ein fester Bestandteil der Erfolgsserie „Criminal Minds“ und avancierte vom Nebencharakter zur Hauptrolle: Kirsten Vangsness (44) spielt seit rund zwölf Jahren die modisch ausgeflippte technische Analysten „Penelope Garcia“. Ihre Rolle ist sehr exzentrisch, was sich vor allem durch ihr Styling ausdrückt.

Auch Kirsten Vangsness mag es gerne bunt

„Penelope“ trug nicht immer knallige, bunte Farben. Als sie zur „BAU“ kam, war sie mit dunklen Korsagen und braunen Haaren noch eher im Gothic-Style gekleidet. Erst im Laufe der Zeit entwickelte sie sich zum pink-tragenden Serienliebling. Nach so vielen Jahren, in denen Kirsten schon in die Rolle der „Penelope“ schlüpft, scheint der Kleidungsstil ihres Seriencharakters manchmal auf ihren privaten abzufärben: Immer öfter sah man Kirsten in bunten Kleidern und flippigen Outfits auf dem roten Teppich.

Sie kann auch edel aussehen

Doch die Schauspielerin kann auch anders! Bei der „Race to Erase MS“-Gala, einer Veranstaltung zum Kampf gegen Multiple Sklerose in Beverly Hills, erschien Kirsten in einem tief dekolletierten schwarzen Kleid mit einer großen Brosche und raffinierten Schulter-Schlitzen und kombinierte dazu eine dunkele Lederhandtasche mit Print. Auch dieser edle Look stand der Schauspielerin unglaublich gut!

Egal ob ausgefallen oder schick, Kirsten Vangsness ist mit ihrer positiven Ausstrahlung in jedem Fall ein Hingucker.