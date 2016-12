„Criminal Minds“-Star Joe Mantegna: So trauert er um Carrie Fisher (†60)

Joe Mantegna trauert um Carrie Fisher (© Getty Images)

Der Tod von Carrie Fisher (†60) kam plötzlich und neben ihrer Familie trauern auch viele Kollegen um die „Star Wars“-Darstellerin. So auch „Catastrophe“-Kollege und „Criminal Minds“-Star Joe Mantegna. Der Schauspieler drückte über seinen Twitter-Account sein Mitgefühl aus.

Ganz Hollywood trauert um „Star Wars“-Star Carrie Fisher (†60). Die Schauspielerin starb am 27. Dezember 2016 an einem Herzstillstand, nachdem sie wenige Tage zuvor in einem Flugzeug einen Herzinfarkt erlitten hatte. Von diesem konnte sich die „Prinzessin Leia“-Darstellerin nicht mehr erholen und starb im Krankenhaus in Los Angeles. Neben ihrer Familie trauert auch ganz Hollywood um Carrie Fisher.

Auch „Criminal Minds“-Star Joe Mantegna (69) erfuhr von der traurigen Nachricht über den Tod von Carrie und drückte sein Mitgefühl über Twitter aus: „Carrie brachte mich immer zum Lächeln, wenn ich sie in meiner Nähe hatte. Mein tiefes Mitgefühl an ihre Familie.“ Dazu teilte der Schauspieler ein altes Bild von ihm und Carrie. Die beiden arbeiteten für die Fernsehserie „Catastrophe“ zusammen. Carrie Fisher hatte im Jahr 2015 einen kurzen Gastauftritt und Joe Mantegna arbeitet an der Serie als Co-Produzent.

Carrie Fishers Mutter gestorben

Doch Carrie Fisher ist nicht die einzige, um die nun getrauert wird. Nur einen Tag nach ihr erlitt ihre Mutter Debbie Reynolds (†84) einen schweren Schlaganfall und erlag diesem. Reynolds, welche ebenfalls als Schauspielerin erfolgreich war, plante gerade die Beerdigung ihrer Tochter, als sie den Schlaganfall erlitt. Hoffen wir, dass der Familie viel Kraft bleibt, um diese schwere Zeit zu überstehen.