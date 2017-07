„Criminal Minds“-Star Joe Mantegna: So sah er früher aus

Joe Mantegna 1988 (© Getty Images)

Bei „Criminal Minds“ geht Joe Mantegna jede Woche auf die Jagd nach Kriminellen. Doch Mantegna war auch schon vor der Krimiserie erfolgreich. Wir zeigen euch, wie der Schauspieler damals aussah.

Die meisten kennen Joe Mantegna (69) als gereiften Senior Supervisory Special Agent „David Rossi“ von „Criminal Minds“. Seit 2007 ist der Schauspieler einer der Hauptdarsteller der erfolgreichen Krimiserie.

Schon vor „Criminal Minds“ war Joe Mantegna ein erfolgreicher Schauspieler

Mit 69 Jahren gehört Joe Mantegna, der eine wunderschöne Tochter hat, der älteren Generation Hollywoods an. Mantegna war aber auch schon in jungen Jahren sehr erfolgreich und spielte in zahlreichen Filmen wie etwa „Airheads“ oder „Suspect“ mit.

Mit 43 Jahren übernahm Mantegna in dem Blockbuster „Der Pate 3“ die Rolle des „Joey Zasa“. Damals hatte der US-Schauspieler italienischer Abstammung noch deutlich vollere und längere Haare. Aber auch heute, mit fast 70 Jahren, kann sich Joe Mantegna definitiv noch sehen lassen.