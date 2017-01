„Criminal Minds“-Star Joe Mantegna: Das ist seine hübsche Tochter Gia

Joa Mantegna und Gia Mantegna sind beide Schauspieler (© Getty Images)

Joe Mantegna ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Schauspieler, allerdings ist er nicht der einzige in seiner Familie, der schauspielerisches Talent besitzt. Seine Tochter Gia ist ebenfalls Schauspielerin und tritt in die Fußstapfen ihres Vaters.

Vor über 40 Jahren begann Joe Mantegna (67) seine Karriere als Schauspieler. Seitdem ging es mit der Karriere des Amerikaners steil bergauf. 1988 war er im Film „Things Change“ zu sehen, für den er bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet wurde. Daraufhin folgten viele weitere Rollen in Filmen wie „Der Pate“, „Auge um Auge“, „Valentinstag“ oder „Liberty Heights“. In der Serie „Criminal Minds“ übernimmt er seit acht Jahren die Rolle des „David Rossi“, die er perfekt verkörpert.

Gia Mantegna ist ebenfalls Schauspielerin

Aber nicht nur Joe Mantegna ist ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch seine Tochter Gia (26). Ihre schauspielerische Karriere startete die heute 26-Jährige im zarten Alter von nur 13 Jahren in dem Film „Uncle Nino“. Daraufhin war sie in Filmen wie „30 über Nacht“ oder „In the Land of Women“ zu sehen. In der Serie „Gigantic“ übernahm Gia eine Hauptrolle. Zuletzt spielte sie 2015 in der Serie „Under the Dome“ mit. Die hübsche Brünette hat dank ihrem Talent gute Chancen, genauso erfolgreich zu werden wie ihr berühmter Vater.