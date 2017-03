„Criminal Minds“: Diese Darsteller sind am längsten dabei

Die Darsteller der Serie „Criminal Minds“ (© Getty Images)

Die Serie „Criminal Minds“ feiert seit 2005 große Erfolge und ist momentan schon mit der zwölften Staffel im TV. In dieser langen Zeit gab es zahlreiche Ein- und Ausstiege in der Serie, doch es gibt tatsächlich auch Schauspieler, die seit Beginn der Serie dabei sind und an ein Aufhören noch lange nicht denken.

Nach den Ausstiegen von Shemar Moore (46) alias „Supervisor Special Agent Derek Morgan“, welcher schon eine neue Rolle an Land ziehen konnte, und Thomas Gibson (54) alias „Supervisor Special Agent Aaron ‚Hotch‘ Hotchner“ muss die sonst so erfolgreiche Crime-Serie mit schlechten Quoten kämpfen. Mit den beiden Schauspielern sind nicht nur absolute Lieblinge der Serie gegangen, sondern auch zwei Urgesteine von „Criminal Minds“.

Beide Schauspieler waren von Beginn an Teil der „BAU“-Einheit und kämpften gemeinsam gegen Verbrechen. Während Shemar Moore die Serie schon in der elften Staffel verließ, folgte Thomas Gibsons nicht ganz freiwilliger Abgang in der Staffel darauf. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die schon seit der ersten Staffel bei „Criminal Minds“ dabei sind. Auch Matthew Gray Gubler (37) ist seit der ersten Folge als „Supervisor Special Agent Dr. Spencer Reid“ Teil der Serie und somit am längsten dabei.

Doch auch „Penelope Garcia“-Darstellerin Kirsten Vangsness (44) kann auf eine lange Serienlaufzeit zurückblicken. Die Schauspielerin hatte in der ersten Staffel durchgehend Gastauftritte und wurde ab der zweiten Staffel fester Bestandteil der Krimi-Serie. Ähnlich sieht es bei Kollegin A.J. Cook (38) alias „Supervisor Special Agent Jennifer ‚JJ‘ Jareau“ aus. Die Schauspielerin ist seit der ersten Staffel bei „Criminal Minds“ dabei, nahm sich zwischenzeitlich jedoch eine Pause und war in der sechsten Staffel nicht zu sehen. Dennoch gehört auch sie zu den Urgesteinen.