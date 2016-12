„Criminal Minds“-Adam Rodriguez‘ Frau Grace Gail ist wunderschön

Adam Rodriguez und seine schöne Frau Grace Gail (© Getty Images)

Adam Rodriguez stieß dieses Jahr zum Cast von „Criminal Minds“ dazu und ist seit der zwölften Staffel als Agent zu sehen. Doch nicht nur beruflich läuft es für den Schauspieler gut, sondern auch privat kann er sich bald über sein zweites Kind freuen.

In der zwölften Staffel von „Criminal Minds“ kamen einige Neuerungen auf die Fans zu. So mussten sie sich nicht nur von Serienliebling Shemar Moore (46) verabschieden, sondern sich auch an zwei neue Gesichter gewöhnen. Eines davon ist das von Adam Rodriguez (41) alias „Special Agent Luke Alvez“. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in „CSI: Miami“ bekannt und bringt somit schon viel Erfahrung mit in die Serie.

Doch Adam Rodriguez kann sich nicht nur mit „Criminal Minds“ auf neue Abenteuer freuen, sondern auch privat kommt bald eine neue Situation auf ihn zu. Der Schauspieler und seine schöne Frau Grace Gail erwarten ihr zweites Kind. Die beiden haben zusammen bereits ihre kleine Tochter Frankie Elle und wagten dieses Jahr noch einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Beziehung. Im Sommer dieses Jahres gaben sich Adam Rodriguez und Grace Gail in Italien das Jawort.

Zur Hochzeit der beiden kamen nicht nur ihre Familien, sondern auch „Magic Mike“-Kollege Channing Tatum (36) und dessen Frau Jenna Dewan-Tatum (36). Grace Gail sah dabei bezaubernd aus und Adam kommt bei ihr immer ins Schwärmen: „Es ist ein anderes Gefühl. Wir hatten bereits ein gemeinsames Kind […]. Aber diesen Ring nun zu tragen und jemanden deine Frau zu nennen? Das erfüllt einen mit Stolz. Es fühlt sich toll an. Ich liebe es“, so Adam gegenüber „DailyMail“ über seine Hochzeit. Aktuell erwartet das Paar sein zweites Kind.