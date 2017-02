„Criminal Minds“: 10 Unglaubliche Fakten über die Serie

Die Stars aus „Criminal Minds“ (© Getty Images)

„Criminal Minds“ flimmert seit dem Jahr 2005 über unsere Bildschirme und ist mittlerweile eine unglaubliche beliebte Krimiserie. Die Fälle der Special Agents werden mit großer Spannung verfolgt und die Fan-Gemeinde der Serie vergrößert sich beständig. Wir verraten euch zehn spannende Fakten über „Criminal Minds“, die ihr bestimmt noch nicht wusstet.

1. Schauspieler Joe Mantegna (69) ist im wahren Leben mit Ex-Beatle Ringo Starr (76) befreundet. Deswegen steht auf dem Schreibtisch seiner Rolle „David Rossi“ ein Foto mit ihm und Ringo.

2. Matthew Gray Gubler (36), der „Dr. Spencer Reid“ verkörpert, trägt immer verschiedenfarbige Socken. Der 36-Jährige denkt, dass gleichfarbige Socken Unglück bringen und macht deswegen auch in der Serie keine Ausnahme. Manchmal sind seine verschiedenfarbigen Socken sogar zu sehen.

3. „Dr. Spencer Reid“ ist generell ein sehr spezieller Charakter. Er war ein absolutes Wunderkind und schloss die High School im Alter von zwölf Jahren ab. Doch er hat auch viele seltsame Eigenschaften. Ob es daran liegt, dass seine Mutter schizophren war?

4. Alle Fälle, die von den Special Agents in „Criminal Minds“ gelöst werden, sind reale Fälle. Die Verbrechen werden zwar verfremdet, doch basieren auf einer wahren Begebenheit. Es gibt sogar einen eigenen Rechercheur, dessen Aufgabe es ist, nach passenden Fällen zu suchen.

5. Jim Clemente ist ein Autor der Serie und ehemaliger FBI-Profiler. Die von ihm geschriebenen Folgen drehen sich meist um Verbrechen gegen Kinder, mit denen Jim im wirklichen Leben konfrontiert wurde.

6. Im Vorspann der Serie sind nicht nur die Schauspieler in ihren Rollen zu sehen, sondern es werden auch Bilder von echten Verbrechern eingeblendet.

7. Weil Produzent Rick Dunkle auch einen Auftritt in der Serie haben wollte, aber sein schauspielerisches Talent anscheinend nicht zu sehr überanstrengen wollte, taucht er einmal ganz kurz als Toter auf. In der Folge „Paradies“ der vierten Staffel wird der große „Star Trek“-Fan Rick Dunkle ausgerechnet von „Star Trek“-Darsteller Will Wheaton (44) ermordet.

8. Mandy Patinkin (64), der „Jason Gideon“ spielte, und Thomas Gibson (54), der „Aaron Hotchner“ verkörperte, kennen sich bereits von einer anderen Serie. Auch in „Chicago Hope – Endstation Hoffnung“ spielten sie Seite an Seite.

9. Mandy Patinkins Rollenname in „Criminal Minds“ wurde übrigens nicht zufällig gewählt. Im echten Leben hat der 64–jährige Schauspieler einen Sohn, der ebenfalls Gideon heißt.

10. Am Anfang der fünften Staffel wird „Dr. Spencer Reid“ ins Bein geschossen. Diese Beinverletzung war eigentlich nicht geplant, doch musste aufgrund einer echten Verletzung von Schauspieler Matthew Gray Gubler eingefügt werden. Wegen einer Knieverletzung konnte Matthew ganze vier Monate lang nicht gehen.