Craig David: Das macht der Schmusesänger heute

Craig David feierte 2016 sein Comeback (© Getty Images)

Craig David feierte mit seiner Musik und Hits wie „Walking Away“ oder „7 Days“ große Erfolge. Doch dann hörte man plötzlich nichts mehr von dem Sänger – bis jetzt. 2016 kam dann das langersehnte Comeback und Craig David konnte an seine alten Erfolge anknüpfen.

Craig David (35) war Anfang des Jahrtausends mit seiner Musik mega erfolgreich. Seine Alben verkauften sich bislang 15 Millionen Mal, er wurde in mehr als 20 Ländern mit Multiplatin ausgezeichnet und hat mehrere Top-Ten-Hits gelandet. Doch dann wurde es plötzlich ganz still um den Schmusesänger. Im Jahr 2010 brachte er mit „Signed Sealed Delivered“ sein für lange Zeit letztes Album heraus.

Schlagzeilen machte Craig David nur noch mit seinem muskulösen Körper. Er galt sogar als sportsüchtig. 2016 kam dann endlich das große Comeback des Sängers. Mit „Following My Intuition“ brachte er sein neues Album heraus und auch seine Single „Nothing Like This“ feierte große Erfolge. Neben seiner eigenen Musik machte sich Craig David auch als DJ einen Namen und legte sogar im legendären Ibiza Rocks Hotel auf. Man kann also gespannt sein, was man noch alles von Craig David zu hören bekommt. Denn so schnell wird er wohl nicht mehr in den Hintergrund abtauchen.