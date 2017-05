Coole Geste: So süß gratuliert Pietro Sarah zum Muttertag

Pietro fand lobende Worte für Sarah zum Muttertag (© Future Image / imago)

Gestern war Muttertag und wie viele andere auch hat Pietro Lombardi auf Facebook den Müttern dieser Welt zu ihrem Ehrentag gratuliert. Auch seine Ex Sarah hat er in dem Post erwähnt.

Auch wenn Pietro Lombardi (24) und seine Noch-Frau Sarah (24) inzwischen getrennt leben, scheint die 24-Jährige als Mama von Alessio (1) immer noch einen Platz im Herzen des Sängers zu haben. Das zeigte Pietro Lombardis süßer Muttertags-Post, den er gestern auf Facebook mit seinen Fans teilte. Dabei gratulierte der DSDS-Sieger nicht nur seiner Mama zu diesem besonderen Tag, sondern auch Sarah Lombardi wurde in dem Beitrag, den er mit einem Herz- und einem Rosen-Foto postete, erwähnt: „Auch an dich, Sarah, alles Gute! Du bist eine tolle Mama!!!!!“, lobte der Musiker seine Ex. Trotz all des medialen Zanks während ihrer Trennung scheint Pietro Lombardi seine Ex-Partnerin immer noch dafür zu schätzen, dass sie ihrem gemeinsamen Sohn Alessio so eine gute Mutter ist. Was für eine tolle Geste!