Comeback der Kelly Family ohne Maite und Paddy trotzdem ein voller Erfolg

Kelly Family startet wieder voll durch (© STAR MEDIA / imago)

Jetzt startet die beliebte Kelly Family wieder voll durch! Denn Joey, Angelo, Patricia und Jimmy Kelly sowie John, Kathy und Paul Kelly haben mittlerweile nicht nur ein neues Album aufgenommen und eine Tour geplant, sondern auch die Charts erobert. Das Fehlen von Maite und Paddy scheint ihrem Erfolg keinen Abbruch zu tun.

Die Kelly Family ist zurück und begeistert sofort wieder unzählige Menschen. Das neu aufgenommene Album „We Got Love“ kam bei den Fans so gut an, dass für Mai eine große Tour geplant ist. Doch nicht nur das – auch die Charts hat die musikalische Familie nun erobert. Das neue Album hat es tatsächlich auf die Spitze der Album-Charts geschafft und wird von unzähligen Fans rauf und runter gehört.

Gegründet wurde die Kelly Family bereits im Jahr 1974 – damals noch unter dem Namen Kelly Kids. Von da an begann der unglaubliche Aufstieg der berühmten Musikerfamilie. Vor allem in den Neunzigern konnte die Kelly Family unglaublich viele Menschen für sich gewinnen und erhielt unzählige Preise. Doch ab den 2000ern brach die Familie mehr und mehr auseinander und jeder widmete sich eigenen Projekten. Nun knüpft die Kelly Family endlich wieder an ihre glorreiche Vergangenheit an – und das mit großem Erfolg.

Maite und Paddy nicht mit dabei

Das Comeback der Kelly Family hat sich wirklich gelohnt und der erneute große Erfolg ist erstaunlich. Denn zwei der beliebten Familienmitglieder fehlen: Die hübsche Maite Kelly (37) kann aufgrund ihrer Kinder und ihres Familienlebens nicht an der Tour teilnehmen und auch Paddy Kelly (39) ist verhindert. Er hat bereits andere Projekte, die er nicht mit der Tour unter einen Hut bringen kann.

Das Fehlen von Maite und Paddy ist zwar schade, doch für die Fans kein Grund zur Traurigkeit. Denn Joey Kelly (44) sowie Angelo (35), Patricia (47), Jimmy (45), Kathy (54), John (50) und Paul (53) begeistern auch ohne Maite und Paddy mit ihren tollen Stimmen und ihren bewegenden Liedern. Und die Konzerte der Tour im Mai sind bereits alle komplett ausverkauft.