Clea-Lacy verrät ihr süßes Abendritual mit Sebastian

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Clea-Lacy und Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek ihre Liebe öffentlich machen durften. Doch wie Clea-Lacy mit einem Facebook-Post beweist, haben die beiden schon richtige Pärchenrituale entwickelt.

Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (25) haben in der Kuppelshow „Der Bachelor“ zueinander gefunden und zeigen nun aller Welt, wie glücklich sie miteinander sind. Zuletzt bei den ABOUT YOU Awards in Hamburg präsentierten sich die beiden Turteltäubchen schwer verliebt auf dem roten Teppich. Obwohl ihre Beziehung noch relativ frisch ist, haben der smarte Kölner und die 25-Jährige bereits ein eigenes Abendritual für sich entdeckt.

Auf Facebook erklärte Clea-Lacy in einem Post ihren Fans nämlich vor Kurzem, dass sie und ihr Schatz sich – besonders bei schlechtem Wetter – ganz gemütlich eine gemeinsame Tasse Tee gönnen. Dieses süße Ritual kann einem im wahrsten Sinne des Wortes ja nur das Herz wärmen.