Clea-Lacy und Sebastian Pannek: Verliebter Auftritt bei den ABOUT YOU Awards

So verliebt strahlten Sebastian Pannek und seine Freundin Clea-Lacy auf dem roten Teppich der ABOUT YOU Awards in Hamburg (© Getty Images)

Sebastian Pannek und seine Clea-Lacy haben gestern bei den ABOUT YOU Awards in Hamburg gezeigt, dass sie immer noch verliebt sind wie am ersten Tag.

Viele haben es angezweifelt, doch das Glück zwischen Ex-Bachelor Sebastian Pannek (30) und seiner Clea-Lacy Juhn (25) scheint echt zu sein. Das stellten die beiden gestern Abend in Hamburg bei den ABOUT YOU Awards, die an kreative Influencer aus dem Social-Media-Bereich verliehen wurden, unter Beweis. Ganz verliebt strahlten der ehemalige TV-Rosenkavalier und seine Angebetete in die Kamera und zeigten damit der ganzen Welt: Wir sind glücklich und gehören zusammen! Dass die beiden Turteltäubchen kaum die Finger von einander lassen konnten, unterstrich nur einmal mehr, wie verliebt Sebastian Pannek und Clea-Lacy noch immer sind. Bei den gestrigen Awards erschien das glückliche Paar aber nicht nur happy bis über beide Ohren, sondern auch top gestylt. Daumen hoch für so einen gelungenen Auftritt!