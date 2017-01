Claudia Effenbergs Tochter: So hübsch ist ihre Lucia

Luzia Strunz strahlt an der Seite ihrer Mama Claudia Effenberg auf dem roten Teppich (© Future Image / imago)

Wow! Claudia Effenbergs Tochter Lucia Strunz feierte Ende letzten Jahres ihren 18. Geburtstag und ist inzwischen zu einer wunderschönen jungen Frau herangewachsen.

Claudia Effenberg (51), Ehefrau von Ex-Kicker Stefan Effenberg (48), zeigt sich inzwischen bei öffentlichen Auftritten immer öfter mit ihrer Tochter Lucia Strunz (18). Kein Wunder, denn die junge Frau ist mit ihrem hübschen Lächeln und ihrer Modelfigur eine echte Augenweide.

Sogar für „Germany’s Next Topmodel“ hat die 18-Jährige schon eine Anfrage bekommen, aber damals ging die Schule vor: „Ich möchte halt lieber auch so Erfolg haben, ohne in eine Fernseh-Show gehen zu müssen. Und außerdem mache ich ja auch gerade mein Abitur“, begründete die Tochter von Thomas Strunz (48) ihre Entscheidung Anfang 2016 gegenüber einem Reporter-Team von RTL.

Auch heute scheint Claudia Effenbergs hübsche Tochter noch andere Pläne zu haben, als sich zu 100% einer Karriere als Model zu verschreiben, denn nach ihrem Abitur geht es für Lucia erst einmal auf die Uni – aber Gott sei Dank nicht zu weit weg von Mama: „Jetzt fängt sie das Studieren an und wird flügge. Aber irgendwie immer noch da, wo die Mama in der Nähe ist. Da bin ich sehr beruhigt“, erklärt die Ex-„Promi Big Borther“-Kandidatin erleichtert gegenüber „Promiflash“.

Wir freuen uns über so ein hübsches Mutter-Tochter-Gespann und wünschen Lucia Strunz alles Gute für ihre Zukunftspläne.