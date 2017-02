„Cinéma Erotique“: Manuel Cortez führt durch Valentinstag-Party

Manuel Cortez bei einer Veranstaltung (© Getty Images)

Der Valentinstag ist nur für Verliebte und Paare? Definitiv nicht! Das Datingportal LoveScout 24 lädt Singles am 14. Februar zu einem romantischen und erotischen Abend im Filmtheater am Sendlinger Tor in München ein. So müssen einsame Herzen am Tag der Liebenden nicht alleine sein!

Singles, aufgepasst! Am 14. Februar lädt euch das Datingportal Nummer eins LoveScout 24 mit „Cinéma Erotique“ zu einem Rendezvous der besonderen Art ein. Der Abend wird ganz im Stil der zwanziger Jahre und der Zeit des Moulin Rouge. Die Gäste dürfen sich über zwei französische Erotikfilmklassiker freuen, zum einen „Belle de Jour“ und zum anderen „Barbarella“. Doch damit nicht genug! Eine heiße Burlesque-Show, ein toller Sektempfang und weitere spannende Specials werden den Singles den magischen Abend versüßen.

Bei dem Event wird der erfolgreiche Schauspieler und Stylist Manuel Cortez (37) auf der Bühne stehen und das Münchner Tanztrio Blonde Bombshell Burlesque. Der kostenfreie Abend findet in zwei Durchgängen statt, um 18 Uhr und um 21 Uhr.

Ihr wollt einen außergewöhnlichen und unvergesslichen Abend erleben? Dann könnt ihr euch unter www.cinemalovescout24.de eine Karte sichern (Mindestalter 18 Jahre).