Christoph Waltz im Faktencheck: Alter, Filme, Frau

Christoph Waltz, Schauspieler des Jahres 2015 (© Getty Images)

Christoph Waltz ist einer der wenigen deutschsprachigen Schauspieler, der in Hollywood so richtig Fuß fassen konnte und um den sich die Regisseure streiten. In Filmen wie „Inglourious Basterds“ und „Django Unchained“ wurde der wandlungsfähige Schauspieler von seinen Fans gefeiert. Wir verraten euch, wie alt Christoph mittlerweile ist, welche Filme zu seinen wichtigsten zählen und welche Glückliche sich seine Frau nennen darf.

Christoph Waltz ist ein unglaublich begabter Schauspieler. Er studierte in Wien Schauspielerei und startete seine Theater- und Fernsehkarriere Ende der Siebziger Jahre. Zum ersten Mal für einen Film stand Christoph im Jahr 1977 für den Streifen „Der Einstand“ vor der Kamera. Damals war der Schauspieler erst 20 Jahre alt – mittlerweile hat er seinen 60. Geburtstag hinter sich.

Doch sich zur Ruhe zu setzen kommt für Christoph noch lange nicht in Frage, schließlich befindet sich seine Karriere gerade auf ihrem Höhepunkt. Zuletzt war er in „James Bond 007: Spectre“ und „Legend of Tarzan“ zu sehen. Zu seinen erfolgreichsten Rollen aller Zeiten gehört aber auf jeden Fall seine Verkörperung des „SS-Standartenführer Hans Landa“ in „Inglourious Bastards“.

Christoph Waltz hält sein Privatleben geheim

Auch seine Rolle des „Dr. King Schultz“ in „Django Unchained“ brachte ihm die Begeisterung seiner Fans ein. Und im Film „Der Gott des Gemetzels“ brillierte der 60-Jährige an der Seite von Hollywoodstars wie Jodie Foster (54) und Kate Winslet (41). Weitere berühmte Filmen, in denen Christoph eine Rolle ergattern konnte, sind „The Green Hornet“, „Wasser für die Elefanten“, „Kill the Boss 2“, „Die drei Musketiere“ und viele mehr.

Auch in der Liebe läuft es bei Christoph super. Allerdings hält der attraktive Schauspieler sein Privatleben eher geheim. Während seine erste Ehe, aus der drei Kinder stammen, scheiterte, ist der 60-Jährige nun schon seit langem wieder glücklich verheiratet. Die neue Frau an seiner Seite heißt Judith Holste und ist Kostümbildnerin. Mit ihr hat er ein weiteres Kind.