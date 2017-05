Chris Roberts: So geht es dem Schlagerstar heute

Schlagerstar Chris Roberts steht auch heute noch auf der Bühne (© Future Image / imago)

Mit Songs wie „Du kannst nicht immer siebzehn sein" eroberte Chris Roberts in den siebziger Jahren den Schlagerhimmel. Chris gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängern und bescherte vielen Generationen Ohrwurm-Hits. Wir verraten euch, wie es dem Kult-Sänger heute geht.

Chris Roberts (71), der eigentlich Christian Klusacek heißt, gilt für viele als Legende des deutschen Schlager. In den siebziger Jahren waren seine Songs nicht mehr aus den Hitparaden wegzudenken. Mit „Du kannst nicht immer siebzehn sein" gelang ihm 1974 ein absoluter Megahit, der noch heute Kultstatus besitzt. Zwölf Wochen lang hielt sich der Song in der Top 10.

Während seiner Karriere arbeitete der Sänger zusammen mit Musikgrößen wie Ralph Siegel (71) und produzierte im Laufe der Jahre einen Hit nach dem anderen. Seine Lieder wurden deutschlandweit mitgesungen und bescherten unzähligen Menschen gute Laune. Viele Texte sind durchweg romantisch und so ließ er mit „Ich bin verliebt in die Liebe“, „Wann liegen wir uns wieder in den Armen, Barbara“ und „Ein Mädchen nach Maß“ die Frauenherzen höher schlagen. Eine Frau hatte es ihm jahrelang besonders angetan: Von 1989 bis 2013 war er mit seiner Ex-Frau Claudia verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat.

Chris Roberts' schauspielerisches Talent

Doch Chris war nicht nur musikalisch begabt. Der Schlagersänger hatte zahlreiche Auftritte im Fernsehen und war Darsteller in mehreren Filmen. So spielte er an der Seite von Uschi Glas (73) in „Mensch ärgere dich nicht" oder mit Hansi Kraus (64) in „Musik, Musik – da wackelt die Penne". Außerdem spielte er noch in über zehn weiteren Filmen mit.

Auch mit 71 noch auf der Bühne

Heute ist der Schlagerstar 71 Jahre alt. Sein Lächeln hat die Jahre überdauert, nur die schwarze Wallemähne ist von grauen Haaren durchzogen und um seine Augen bilden sich kleine Fältchen. Die Schlagermusik trägt der Musiker bis heute im Herzen und versorgte seine Fans die letzten Jahre weiter mit neuen Singles. 2012 kam „Was du jetzt nicht siehst" auf den Markt. Auch die letzten Jahre war Chris eine feste Größe auf Deutschlands Show-Bühnen. Ob er 2017 wieder Konzerte geben wird, ist bisher nicht bekannt.