Chris Pratt & Jennifer Lawrence brechen Interview ab

Jennifer Lawrence und Chris Pratt brachen ihr Interview ab (© China Foto Press / imago)

Chris Pratt und Jennifer Lawrence sind gerade auf Promotour für ihren neuen Film „Passengers“. Eigentlich sind die beiden Hollywoodstars für ihre Späße und ihre witzige Art bekannt, doch eine Frage schien Chris und Jennifer jetzt scheinbar zu weit zu gehen.

Die beiden Hollywoodstars Chris Pratt (37) und Jennifer Lawrence (26) sind für ihren Humor bekannt. Die Schauspieler witzeln gerne herum und nehmen sich gegenseitig auf die Schippe. Doch bei dieser Frage verstanden Jennifer und Chris wohl keinen Spaß. Während der Promotour für ihren neuen Film „Passengers“ gaben sie dem australischen Radiosender Australia’s KIIS Summer Fling ein Interview. Zumindest bis es zu einer pikanten Frage kam. Co-Moderatorin Sophie Monk fragte: „Eure Rollen haben Sex auf dem Küchentisch. Was war der außergewöhnlichste Ort an dem ihr Sex hattet?“

Chris Pratt gab schnell die Antwort Flugzeug. Doch das interessierte Sophie genauer, wie er das angestellt hatte. Darauf antwortet Pratt spaßig: „Ich hing von der Decke.“ Dann war Jennifer Lawrence, die bei einem Event ein „Hochzeitskleid“ trug, dran die private Frage zu beantworten und auch sie nahm es mit Humor: „Ich mag es sicher zu sein. Das ist was mich wirklich anmacht.“ Danach fragte Sophie Monks Co-Moderator witzelnd was für komische Fragen sie denn stellen würde. Als die beiden ihre Aufmerksamkeit wieder Chris und Jennifer widmeten, waren diese bereits gegangen. Vielleicht mussten Chris und JLaw aber nur schnell zu einem anderen Interview, in der Hoffnung dort angenehmere Fragen gestellt zu bekommen.