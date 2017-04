Chris Pratt: Frau, Filme, Deutschkenntnisse – Der Schauspieler im Faktencheck

Chris Pratt im Faktencheck (© Zuma Press / imago)

Chris Pratt gehört zu den Schauspielern Hollywoods, die es vom Komiker zum Actionstar geschafft haben. Seit wenigen Jahren ist er nicht nur in erfolgreichen Filmen, wie „Guardians of the Galaxy“ zu sehen, sondern hat auch Privat in Schauspielkollegin Anna Faris die große Liebe gefunden. Doch wusstet ihr, dass Pratt auch fließend Deutsch spricht?

Nachdem Chris Pratt (37) die Highschool abgeschlossen hatte, arbeitete er erst als Komiker und auch seine ersten Filme waren von dem Genre geprägt. So war er nicht nur seit 2009 sechs Jahre lang Teil der Comedy-Serie „Parks and Recreation“, sondern spielte auch in „Fast verheiratet“ und „Die perfekte Ex“ mit. 2014 kam dann der Imagewechsel. Er übernahm in „Guardians of the Galaxy“ die Hauptrolle und war damit so erfolgreich, dass ein zweiter Teil bald in die Kinos kommt.

Es folgten Actionfilme, wie „Jurassic World“ und „Passengers“, welche Chris Pratt 2016 zu dem zweitprofitabelsten Schauspieler Hollywoods machten. Doch Chris Pratt ist nicht der einzige erfolgreiche Schauspieler in seiner Familie. Auch seine Ehefrau Anna Faris (40) ist seit ihrem Durchbruch mit „Scary Movie“ ein erfolgreicher Comedy-Star. Die beiden sind seit 2009 miteinander verheiratet und haben jeweils in dem anderen die große Liebe gefunden.

Diese krönten die beiden im August 2012 mit der Geburt ihres Sohnes Jack Pratt (4). Dabei führen Chris und Anne ein normales Familienleben und man kann gespannt sein, ob Chris Pratt seinem Sohn deutsch beibringen wird. Der Schauspieler selbst hat die Sprache in der Schule gelernt und spricht sie noch heute fließend, wie er bei den Oscars im Interview mit Steven Gätjen (44) bewies.