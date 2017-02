Chris Pine: Hat der Schauspieler aktuell eine Freundin?

"Star Trek"-Darsteller Chris Pine (© Getty Images)

Chris Pine ist ein erfolgreicher Schauspieler und unglaublich attraktiver Mann. Die Frauen müssen dem „Jack Ryan“-Star zu Füßen liegen, doch der 36–Jährige gibt nur wenig über sein Liebesleben preis. Er datete bereits Reality-Star Vail Bloom und danach traf er sich angeblich mit einem heißen isländischen Model. Doch wie ist es derzeit um den Beziehungsstatus des Schauspielers bestellt?

Chris Pine (36) ist als Schauspieler super erfolgreich und sieht dabei auch noch richtig gut aus. Außerdem ist der 36–Jährige ein echter Familienmensch und wünscht sich irgendwann eine kleine Familie mit Kindern, wie er gegenüber „Sunday Style“ bestätigte. Chris scheint ein wahrer Traummann zu sein – doch hat der „Star Trek“-Star auch schon seine Traumfrau gefunden?

Chris war bereits in Reality-Star Vail Bloom (29) verliebt. Die hübsche Brünette eroberte das Herz des sympathischen Schauspielers, doch für eine lange Beziehung reichte es schließlich leider nicht. Als nächstes verdrehte ihm das isländische Model und Miss Reykjavik Iris Bjork Jóhannesdóttir den Kopf. Die beiden Turteltäubchen schwebten von 2014 bis 2015 auf Wolke sieben, doch dann scheint auch diese frische Liebe zerbrochen zu sein.

Seit 2015 wurde der attraktive Chris bei keinem Date und an der Hand keiner Frau mehr gesichtet. Chris muss sich also wohl noch ein wenig gedulden, bis sein Wunsch von einer Familie in Erfüllung geht.