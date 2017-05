Chris Evans war fünf Jahre lang mit Jessica Biel zusammen

Jessica Biel und Chris Evans waren von 2001 bis 2006 ein Paar (© Getty Images)

Hollywood-Star und Frauenschwarm Chris Evans dürfte vielen seiner Fans erst seit den großen Actionfilmen „Fantastic Four“ oder „Captain America“ bekannt sein. Doch vor seinem großen Durchbruch im Jahr 2007 war der damals noch relativ unbekannte Schauspieler ganze fünf Jahre lang mit Superstar Jessica Biel liiert!

Mit der Hauptrolle in der Comicverfilmung „Captain America“ feierte Chris Evans (35) seinen großen Durchbruch in Hollywood und ist seitdem nicht mehr aus den Reihen der Superstars wegzudenken. Doch schon lange vor diesem Erfolg spielte Chris in großen Filmproduktionen wie beispielsweise „Final Call“ mit. 2001 lernte er die attraktive Schauspielerin Jessica Biel (35) kennen, mit der er ganze fünf Jahre zusammen blieb und sogar einen gemeinsamen Film „London – Liebe des Lebens?“ drehte. Doch nach fast fünf Jahren scheiterte die Beziehung der beiden.

Chris der Womanizer

Seit der Trennung und seinem großen Durchbruch als „Captain America“ hat Chris einige Hollywood-Damen gedatet. Doch Jessica, die inzwischen zusammen mit ihrem Ehemann Justin Timberlake (36) einen kleinen Sohn hat, war seine bisher längste Beziehung. Angeblich soll der „Avengers“-Darsteller auch die Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock (52), sondern auch die süße Schauspielerin Lily Collins (28) gedatet haben! Seit 2016 ist Chris Evans mit Schauspielerin Jenny Slate (35) liiert und super happy!