Charlize Theron: Premieren-Küsschen für „Fast and Furious“-Kollege Vin Diesel

Charlize Theron und Vin Diesel (© eventfoto54 / imago)

Wer würde nicht gerne von einer Hollywoodschönheit wie Charlize Theron mit Küsschen und Umarmungen bedacht werden. Am Mittwochabend auf dem roten Teppich zur Europapremiere ihres neuen Films „Fast and Furious 8“ in Berlin kam zumindest Vin Diesel auf seine Kosten.

Es war ein actionreicher Abend gestern in Berlin. Endlich geht es weiter mit „Doms“ (Vin Diesel, 49) Familie, neuen und alten Bösewichten und rasanten Verfolgungsjagden mit heißen Schlitten. Neben altbekannten Gesichtern wie „Dom“, „Hobbs“ (Dwayne Johnson, 44) und „Shaw“ (Jason Statham, 49) ist dieses Mal auch Charlize Theron (41) als weiblicher Bösewicht zu bewundern. Und nicht nur auf der Premiere herrschte eine tolle Stimmung. Auch am Set soll die Atmosphäre und die Zusammenarbeit spitze gewesen sein, wie Charlize gegenüber der „Bild“ verriet. Neben vielen Umarmungen und Posing gab es von der Hollywoodschönheit auf dem roten Teppich am Dienstagabend auch das ein oder andere freundschaftliche Küsschen für ihren Schauspielkollegen Vin Diesel.

Für alle, die gestern nicht die Premiere miterleben konnten, läuft der neue Teil der Action-Thriller-Reihe am 13. April in den Kinos an.