Charlize Theron hat bei Dreharbeiten fast zwei Zähne verloren

Charlize Theron (© UPI Photo / imago)

Auch eine Hollywood-Schönheit wie Charlize Theron kann ihre harte Seite zeigen. Für ihr aktuelles Filmprojekt gab die Schauspielerin wieder alles und setzte damit sogar ihr strahlendes Gebiss aufs Spiel.

Charlize Theron (41) hat es bei den Vorbereitungen zu den Dreharbeiten zu ihrem neuesten Action-Thriller „Atomic Blonde“ wieder richtig krachen lassen. Für ein rundum authentisches Filmerlebnis ackerte die Schauspielerin hart im Fitnessstudio und Co. - so hart, dass während des Trainings sogar zwei ihrer Backenzähne Schaden nahmen.

Bei einem Interview nach der Filmpremiere vergangenen Sonntag, erzählte Theron gegenüber „Variety“, wie sie während des Kampftrainings offenbar so fest mit den Zähnen zubiss, dass sie sich zwei Backenzähne angebrochen hat. Die Schauspielerin selbst meinte, damit ihre zu dem Zeitpunkt noch fehlende Kraft in den Armen kompensiert zu haben: „Es ist wirklich verrückt. Als ich trainiert habe, brach ich mir zwei Zähne im hinteren Teil meines Mundes an. Ich habe meine Zähne zu fest zusammengebissen, da meine Arme nicht stark genug waren."

Ärgerlich für die 41-Jährige ist daran vor allem die langwierige Behandlung. Noch immer muss sie sich Operationen an den Zähnen und dem umgebenden Mundraum unterziehen, um wieder schmerzfrei und rundum gesund ihre strahlenden Beißerchen zeigen zu können. Mal sehen, ob sie bis zum Kinostart am 28. Juli 2017 wieder komplett fit ist.