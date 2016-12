„Charlie und die Schokoladenfabrik“: So sehen die Kinder heute aus

Die Stars von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ (© Unimedia Images / imago)

Vor elf Jahren erschien der Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“, in dem Johnny Depp als „Willy Wonka“ fünf Kinder in seine Fabrik einlädt. Damals waren die Darsteller nicht älter als 13 Jahre alt. Doch mittlerweile sind die „Kinder“ erwachsen geworden und haben sich stark verändert. Wir zeigen euch, wie sie heute aussehen.

„Charlie und die Schokoladenfabrik“ (2005) ist ein beliebter Film mit Johnny Depp (53) in der Hauptrolle des „Willy Wonka“. Wie sich Johnny in den letzten elf Jahren verändert hat, wissen wir alle. Doch wie die Darsteller „Charlie“, „Violetta“, „Veruca“, „Mike“ und „August“ heute aussehen, wissen nur die wenigsten.

Damals waren „Charlie“ und die anderen nicht älter als 13 Jahre alt. Seitdem sind elf Jahre vergangen, in denen die Schauspieler Freddie Highmore (24, „Charlie Bucket“), Anna Sophia Robb (23, „Violetta Beauregarde“), Julia Winter (23, „Veruca Salt“), Jordan Fry (23, „Mike Teavee“) und Philip Wiegratz (23, „Augustus Glupsch“) richtig erwachsen geworden sind.

Die Kinder-Darsteller sind teilweise sehr erfolgreich

Ein Teil der Darsteller konnte sich tatsächlich im Film- und Fernsehbusiness etablieren. So sind Freddie Highmore („Der Goldene Kompass“, „Bates Motel“) und Anna Sophia Robb („Jumper“, „The Carrie Diaries“) mittlerweile erfolgreiche internationale Schauspieler. Und auch der deutsche Darsteller Philip Wiegratz übernahm hierzulande schon in vielen Filmen wie „Rubinrot“ oder „Die Wilden Hühner und das Leben“ Rollen. Jordan Fry verlieh in „Triff die Robinsons“ als Synchronsprecher seine Stimme an „Lewis“ und 2012 war er an der Seite von Amanda Seyfried (30) in dem Thriller „Gone“ zu sehen. 2017 wird Jordan in dem Film „Byrd and the Bees“ in den Kinos zu sehen sein. Julia Winter hingegen hat sich nach ihrer Rolle der „Veruca“ komplett aus dem Showgeschäft zurückgezogen.