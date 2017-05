Channing Tatum: Wurzeln, Familie, Karriere – Der Schauspieler im Faktencheck

Channing Tatum war vor seinem Durchbruch Bauarbeiter und Stripper (© Getty Images)

Channing Tatum ist ein super erfolgreicher Schauspieler, der die Zuschauer in Filmen wie „Magic Mike“, „Jupiter Ascending“ und „Hail, Caesar!“ begeisterte. Doch nicht nur das – Channing ist auch ein echter Hottie sowie ein liebevoller Ehemann und Familienvater. Wir verraten euch die wichtigsten Fakten über seine verschiedenen Wurzeln, seine kleine Familie und seine außergewöhnliche Karriere.

Schauspieler Channing Tatum (37) stammt aus einer richtig multikulturellen Familie. Der US-Amerikaner hat nämlich angeblich englische, irische, deutsche, französische und sogar indianische Wurzeln. Geboren wurde der heute 37–Jährige aber in Alabama, wo er auch mit seiner Schwester Paige aufwuchs. Seine Karriere begann der Schauspieler eigentlich als Tänzer, Model und Stripper. Ab den Zweitausendern trat er in Musikvideos auf und arbeitete als Model beispielsweise für Abercrombie & Fitch.

Sein Debüt als Schauspieler feierte Channing im Jahr 2004 in der Serie „CSI: Miami“. Seitdem ist der begabte Channing nicht mehr zu stoppen. Er spielte in Filmen wie „Krieg der Welten“, „Public Enemies“ und „Für immer Liebe“ mit. Zuletzt war er 2016 in „Hail, Caesar!“ im Kino zu sehen. 2017 lieh er außerdem im Streifen „The Lego Batman Movie“„Superman“ seine Stimme. Sein vermutlich allergrößter Erfolg ist und bleibt allerdings sein Auftritt als gleichnamige Hauptrolle im Film „Magic Mike“ im Jahr 2012 und in der Fortsetzung „Magic Mike XXL“ im Jahr 2015.

Channing ist glücklicher Familienvater

Was den 37-Jährigen allerdings am glücklichsten macht, ist nicht seine tolle Karriere, sondern seine kleine Familie. Im Jahr 2009 heiratete Channing die schöne Tänzerin und Schauspielerin Jenna Dewan-Tatum (36), die er bereits im Jahr 2006 bei den Dreharbeiten zum Film „Step up“ kennenlernte. Die beiden sind super glücklich zusammen und haben ihre Liebe mittlerweile sogar mit einem Kind gekrönt.

Im Mai 2013 brachte Jenna die super süße gemeinsame Tochter Everly (4) zur Welt. Der Nachwuchs ist mittlerweile vier Jahre alt und Papa Channing kümmert sich rührend und gerne um seine kleine Prinzessin. Immer wieder munkeln Fans außerdem über eine zweite Schwangerschaft der schönen Jenna.