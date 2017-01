Chameen Loca: So geht es für sie nach ihrem Ausstieg bei BTN weiter

Chameen Loca hat BTN verlassen (© Chameen Loca / Facebook)

Für viele Fans von „Berlin – Tag und Nacht“ war es ein echter Schock: Chameen Loca hat die Serie verlassen. Ihre Figur „Jessi“ zog es nach Belgrad und auch für den quirligen TV-Star geht es jetzt mit einem neuen Lebensabschnitt weiter. Auf YouTube äußerte sie sich zu ihrem Ausstieg und zu ihren Zukunftsplänen.

Als „Jessi“ sorgte Chameen Loca (26) bei „Berlin – Tag und Nacht“ stets für Drama, aber mit ihrer lockeren Art auch immer für ganz viel Spaß. Auf YouTube verkündete Chameen nun, dass sie die Serie verlassen hat. Vor wenigen Tagen lief ihre letzte Folge, in der „Jessi“ nach Belgrad zieht, um dort einen Neuanfang zu wagen – das gilt nun natürlich auch für Chameen.

Auf YouTube erklärt Chameen: „Ich bin mit einem weinenden und einem lachenden Auge gegangen. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Erfahrung, die ich bei BTN sammeln konnte und bin jetzt bereit, mal zu schauen, was die Welt sonst noch für mich offenhält.“ In welcher Richtung genau Chameen jetzt durchstarten will, ist sie sich noch nicht ganz sicher. Doch eines steht für sie fest: sie wird ihren Weg finden und hat für 2017 schon viele neue Projekte, mit denen sie ihre Fans überraschen möchte.