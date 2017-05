Cathy Lugner über Ex-Mann Richard: „Es ist sein Leben und ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben“

Cathy Lugner strahlt bei der „Secret Fashion Show“ in München (© Future Image / imago)

Cathy Lugner ist vielen als Frau von Baumogul Richard Lugner bekannt. Doch nach der Scheidung möchte die schöne Blondine dieses Kapitel nun hinter sich lassen und neu durchstarten. Gegenüber „Promipool“ verriet sie, was sie von dem neuen Liebesglück ihres Ex-Mannes hält, ob sie selbst schon wieder vergeben ist und welches spannende neue Projekt auf sie wartet.

Cathy Lugner (27) hat definitiv mehr auf dem Kasten, als die Frau beziehungsweise mittlerweile die Ex-Frau von Bauunternehmer Richard Lugner (84) zu sein. Obwohl sie an seiner Seite als „Spatzi“ bekannt wurde, bewies sie spätestens mit ihrem zweiten Platz bei „Promi Big Brother“ 2016 wie viel Kampfgeist in ihr ist. Und auch die Trennung von Richard hat sie gut weggesteckt.

Die neue Beziehung ihres Ex-Manns kommentierte sie am Rande der Secret Fashion Show in München gegenüber „Promipool“ ganz locker: „Ich kenne seine neue Freundin nicht und mir ist das auch egal. Von mir aus kann er Fünf an einem Finger haben. Es ist sein Leben und ich möchte damit gar nichts mehr zu tun haben.“

Selbst sei Cathy noch Single, denn „leider war Mr. Right noch nicht dabei.“ In nächster Zeit kümmert sich Cathy wohl auch lieber intensiv um ihre Karriere, anstatt ihren Traumprinzen zu suchen. Sie wird weiterhin im Fernsehen zu sehen sein und startet nächsten Monat mit den Dreharbeiten zu einem ganz besonders vielversprechend klingendem Projekt. „Ein französischer Sender möchte mit mir eine Doku-Soap drehen. Es geht also steil nach oben“, erklärt Cathy stolz.