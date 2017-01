Cathy Hummels schwanger? Dieses Foto liefert den Beweis

Cathy Hummels liefert den Beweis, dass sie nicht schwanger ist (© Cathy Hummels / Instagram)

Cathy Hummels und ihr Mann Mats Hummels verbrachten Silvester im warmen Miami. Aus dem Urlaub der beiden tauchten Paparazzi-Bilder von Cathy auf, die einen Babybauch erahnen ließen. Schnell wurden Gerüchte breit, dass die Moderatorin schwanger sei. Ihr neuestes Instagram-Bild liefert den endgültigen Beweis.

Cathy (28) und Mats Hummels (28) entflohen nach Weihnachten der Kälte in Deutschland und ließen es sich in den USA gut gehen. In Miami feierten sie ins neue Jahr rein und erholten sich am Strand. Dabei tauchten Fotos von Cathy auf, auf denen ein leichter Babybauch zu erahnen war. Schnell wurde gemunkelt, dass die hübsche Spielerfrau mit ihrem Mats das erste Kind erwartet. Doch ihr neuestes Instagram-Bild liefert nun den Beweis. Darauf sieht man Cathy im Bikini und Shorts, wie sie genüsslich eine Kokosnuss schlürft. Das Bild zeigt den nackten Bauch der 28-Jährigen und lässt keine Zweifel offen. Ein Babybauch ist nämlich definitiv nicht zu erkennen. Da müssen die Fans auf ein Hummels-Baby wohl noch warten.