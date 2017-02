Cary Elwes: Das wurde aus dem „Robin Hood - Helden in Strumpfhosen“-Star

1993 war Cary Elwes in „Robin Hood - Helden in Strumpfhosen“ zu sehen (© Entertainment Pictures / imago)

In den Neunzigern machte Cary Elwes durch seine Rolle in der Parodie „Robin Hood - Helden in Strumpfhosen“ von sich reden. Was der Schauspieler heute macht und in welchen Filmen er bald zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Kevin Costner (62) brachte 1991 im Abenteuerfilm „Robin Hood – König der Diebe“ die Herzen der weiblichen Zuschauer zum Schmelzen. Zwei Jahre später feierte „Robin Hood – Helden in Strumpfhosen“, die Parodie des Films, große Erfolge. In der Rolle des „Robin Hood“ war damals Cary Elwes (54) zu sehen, der an der Seite von Amy Yasbeck (54) auf humorvolle Art und Weise für die Armen und Mittellosen kämpfte.

Cary Elwes: Rollen in „Saw“, „Leverage“ & Co.

Auch nach seiner Rolle des „Robin Hood“ hat sich der britische Schauspieler weiterhin zahlreichen Filmen und Serien gewidmet. So war der 54-Jährige in Serien wie „Law and Order: New York“ oder „Leverage“ zu sehen und lieh verschiedenen Charakteren in „Family Guy“ seine Stimme. Außerdem übernahm der „Robin Hood - Helden in Strumpfhosen“-Star 2004 und 2010 Rollen in zwei Teilen der Horrorfilmreihe „Saw“. Doch auch seine romantische Seite konnte Cary Elwes in den Liebeskomödien „Happy New Year“ und „Freundschaft Plus“ frei entfalten. Als Drehbuchautor gab der Brite letztes Jahr mit dem Film „Elvis & Nixon“ sein Debüt.

Projekte für die Zukunft

Dieses Jahr können sich die Fans des Briten auf weitere Filme mit ihm freuen. In der Biografie „The First“ über den Stummfilmstar Mary Pickford (†87) schlüpft er in die Rolle des „D.W. Griffith“ unter anderem an der Seite von Balthazar Getty (42). Im Drama „Wir gehören nicht hierher“, das von den Problemen einer Familienmatriarchin nach dem Verschwinden ihres Sohnes handelt, wird der Star ebenfalls zu sehen sein.

Privat ist der „Saw“-Darsteller mit Lisa Marie Kubikoff seit 2000 glücklich verheiratet. Das Paar hat eine Tochter.